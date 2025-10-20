Юрий Моисеев: Продолжаем совместными усилиями делать Калугу еще более комфортным и современным городом

Ремонт дороги по улице Изумрудной оценили председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев, временно исполняющий полномочия главы города Дмитрий Денисов, депутат Думы Андрей Нефёдов и депутат Заксобрания Александр Козлов.

«Благодаря усилиям ответственных застройщиков уложено качественное асфальтовое покрытие на участке протяжённостью 300 метров и шириной 6 метров. С городскими службами договорились об установке искусственных неровностей. Предстоит ещё обустроить тротуары, сделать водоотвод, освещение. Также необходимо будет заасфальтировать участок в районе улицы Михалёвской, ведём переговоры ещё с одним застройщиком, эти работы выполним либо в ближайшие две - три недели, либо в начале следующего года», – рассказал Андрей Нефёдов.

«Жители ждали этого события 5 лет. Новая качественная асфальтовая дорога – очень важный шаг в комплексной работе по благоустройству микрорайона. Благодарю депутата Андрея Нефедова за работу, проведенную с застройщиками микрорайона, которая позволила построить дорогу за счет инвесторов, без привлечения бюджетных средств. В ходе приемки дороги один из застройщиков взял на себя обязательства по обустройству тротуара и площадки перед магазином. Это решение позволит организовать комфортный разворот для автобуса маршрута № 81 и повысит транспортную доступность микрорайона. Продолжаем совместными усилиями делать Калугу еще более комфортным и современным городом», – прокомментировал Юрий Моисеев.