Дети как "доходный потенциал". В депобре Москвы призвали школы предлагать платные услуги

Заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Елена Чугарина заявила на совещании экономистов образовательных организаций, что школы должны активнее заниматься предпринимательской деятельностью, чтобы зарабатывать больше денег.

"Население в Москве не бедное, платежеспособное, готовое платить за широкий спектр услуг. Вы посмотрите, что в торговых центрах происходит? Дети носятся там в игровых комнатах! Вы-то почему не придумываете [ничего] во второй половине дня и в выходные дни? Почему у вас школы полупустые [в это время]? Дети не должны выходить из школы! Они должны находиться в школе полного дня, и вы должны им обеспечивать широкий спектр услуг. Это ваш потенциал доходный!" - призвала чиновница.

Характерно, что она употребляет термин "услуги", который был исключен из образования. Однако подход остался тем же. На него и ссылается Чугарина.

Учитель информатики Михаил Богданов пишет, что "эта мадам, позабывшая про социальную обязанность государства обеспечивать детей бесплатным образованием, в том числе дополнительным, - типичный бухгалтер и "эффективный манагер". Она искренне не понимает, почему школы не торгуют услугами.

"Они реально верят в то, что школы - это бизнес-предприятия, работающие ради прибыли! И как в этих условиях, когда у начальства в головах живет вот такое вот понимание, ждать чего-то разумного?" - возмущен учитель.