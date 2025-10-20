В России страховку от атак дронов могут привязать к уровню защищенности

В России игроки рынка беспилотных авиасистем предложили увязать стоимость страховых полисов от атак БПЛА со степенью защиты предприятий.

Такое решение может стимулировать бизнес усилить меры для минимизации ущерба от атак. В пример основатель сервиса безопасности полетов и сертификации RunAvia Андрей Патраков привёл каско от угона автомобиля, где средняя стоимость полиса значительно ниже для автомобилистов, установивших одобренные страхователями противоугонные системы или оплачивающих охраняемые стоянки.

То есть "завод, где вся защита построена на выдаче охраннику антидронового ружья", сможет получить экономический стимул усилить защиту более эффективными методами, пишет "Ъ".