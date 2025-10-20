Суд отправил в колонию жителя Екатеринбурга, порезавшего спавших на скамейке мужчин

Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга, который порезал спавших на скамейке мужчин. Агрессора надолго отправили в колонию.

Напомним, все случилось в ночь на 3 апреля у одного из домов по улице Ленина в уральской столице. 21-летний молодой человек из хулиганских побуждений напал на двух мужчин, мимо которых он проходил. Те в это время спали на скамейке.

Злоумышленник бил их руками, ногами и имевшимся у него ножом. После нападавший скрылся, но был задержан. Пострадавшие в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, в дальнейшем один из них скончался.

Когда предполагаемого убийцу задержали силовики, он заявил, что в момент произошедшего "его глаза будто накрыла пелена". Также уралец попробовал объяснить все травмой, полученной еще в детстве.

Сегодня, 20 октября, Свердловский областной суд вынес молодому человеку свой приговор. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, ему назначено 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшего в размере 1 млн рублей.