Сальдо заявил о контроле ВС РФ над промзоной Херсона

Российские войска уже контролируют промзону Херсона и дачные поселки. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Впрочем, существенного продвижения это не означает. По словам губернатора, промышленная часть Херсона расположена на левом берегу. А на островах, расположенных в низовьях Днепра, ниже Херсона, достаточно большое количество дачных поселков. Они тоже находятся под контролем ВС РФ. При этом Сальдо считает, что операция по освобождению города уже начата.

Депутат Госдумы Андрей Колесник считает, что контроль над островами в устье Днепра предоставляет ВС РФ оперативную свободу для освобождения Херсона. Но задача крайне сложная, учитывая расположение Херсона на возвышенности. Он полагает, что Херсон будет взят в самый удобный момент, когда будет меньше всего потерь с нашей стороны.

10 октября Сальдо сообщил, что украинская оккупационная администрация переехала из Херсонской области в Николаев.

Херсон был освобожден Россией в начале марта 2022 года, но 11 ноября того же года оставлен.