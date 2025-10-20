Денисенко-Филарет запретил свое отпевание раскольниками из ПЦУ

Многолетний лидер украинского церковного раскола и глава "Киевского патриархата" Михаил Денисенко-Филарет обнародовал свое завещание по случаю своего 30-летнего "патриаршего служения".

Он заявил, что отдал всю жизнь созданию "единой автокефальной украинской церкви", ради которой и провозгласил свой "патриархат". Денисенко подчеркнул, что является "пожизненным патриархом", под началом которого все и должны объединиться. Он не "почетный патриарх ПЦУ", как там утверждают. После его смерти его должны отпевать во Владимирском соборе, ранее захваченном у канонической УПЦ, но только представители его организации, а не ПЦУ, подчеркнул Денисенко. В январе ему исполнится 97 лет.

Напомним, Денисенко был извергнут из сана в 1992 году Архиерейским Собором РПЦ за "жестокое и высокомерное отношение к подведомственному духовенству, диктат и шантаж, внесение своим поведением и личной жизнью соблазна в среду верующих, клятвопреступление, публичную клевету и хулу на Архиерейский Собор" и другие грехи. В 1997 году был предан анафеме, поскольку "продолжал раскольническую деятельность, которую он простер за пределы РПЦ".

Вскоре после создания единой раскольнической организации под началом Фанара Денисенко демонстративно дистанцировался от нее.