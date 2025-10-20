Десятки маленьких детей попали в базу "Миротворца"

На сайте "Миротворец" появилась информация о детях 2022-23 г.р. Заведены более 20 таких карточек.

Детям вменяется в вину "сознательное нарушение государственной границы" и "покушение на суверенитет и территориальную целостность" Украины. На сайте перечислены факты их проезда через КПП из Ростовской области в ЛНР и ДНР, пишет ТАСС.

Портал известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, именуя их "изменниками родины".