Экс-глава "Россети Сибирь" стал фигурантом дела о взятке

Экс-глава ПАО "Россети Сибирь" Павел Акилин стал фигурантом уголовного дела. Речь идёт о получении особо крупной взятки в последний день шестилетней работы на посту.

Акилин якобы получил "золотой парашют" в 2 млн руб. от руководства компании-субподрядчика "Энергоимпульс". Деньги, по данным следствия, были переданы в виде отката за первоочередную оплату скопившихся перед организацией долгов по ранее выполненным контрактам в обход других контрагентов ПАО.

Ранее под следствием за схожие махинации оказались двое других топ-менеджеров сибирских "Россетей", один из которых, как оказалось, был посредником в передаче денег в эпизоде с Павлом Акилиным, пишет "Ъ".