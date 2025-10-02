Губернатор Астраханской области проверил ход строительства крупнейшего центра водного спорта

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин проверил строительство Центра водных и гребных видов спорта в селе Яксатово Приволжского района, работы на котором были возобновлены в июне 2023-го.

Глава региона лично оценил масштаб работ: от заливки фундаментов до монтажа металлоконструкций. Он отметил высокую значимость проекта для развития спорта в регионе и стране.

«Перед нами стоит задача построить по-настоящему грандиозный объект. Этот центр должен стать украшением для всех водно-гребных видов спорта. Необходимо до конца года освоить средства, чтобы к 2026-му завершить все работы», – подчеркнул Игорь Бабушкин.

Центр позволит спортсменам тренироваться круглогодично благодаря сочетанию закрытых и открытых площадок. Зрительская трибуна гребного бассейна сможет вместить до 500 болельщиков. Инфраструктура объекта будет включать не только гребные бассейны, но и футбольное поле, площадки для игровых видов спорта, теннисные корты, беговую дорожку и физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 3 тысяч квадратных метров