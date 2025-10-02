"Нереализованное жилье можно выкупить": Чернецкий предложил государству сдавать квартиры в аренду

Нереализованное застройщиком жилье можно приспособить под аренду - для этого государство должно выкупать у девелоперов квартиры и сдавать их россиянам. С таким предложением выступил первый зампред Законодательного собрания Свердловской области, вице-президент Ассоциации "Национальное объединение строителей" (НОСТРОЙ) и экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

Свою идею он озвучил на форуме 100+ TechnoBuild. По словам Чернецкого, переход на значительный процент арендного жилья можно осуществить через создание управляющих компаний.

"Меня лет 15 мучает идея, может, фантастическая, но я считаю, что государство должно сделать решительный шаг. У нас скапливается большое количество нереализованного жилья. Я бы на месте государства принял революционное решение – создать долгосрочный продукт по кредитованию, выкупить излишки жилья у застройщиков, которые не реализованы, и сформировать нормальный рынок арендного жилья. Можно это делать мелкими шажочками через деятельность каждой коммерческой структуры, а можно этот вопрос решить на государственном уровне", – заявил бывший мэр.

Однако не все согласились с таким решением. По словам президента "Гильдии строителей Урала" Вячеслава Трапезникова, россияне, привыкшие к идее собственного жилья, не приспособлены ни финансово, ни эмоционально всю жизнь проживать в аренде. Да и государству это обойдется намного дороже, чем та же льготная ипотека.

В свою очередь руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик и вовсе предложил решить проблему нереализованного жилья выдачей квартир ветеранам СВО, как это было с ветеранами Великой Отечественной войны.