МИД: Москва даст жесткий ответ в случае покушения ЕС на замороженные активы

Москва даст очень жесткий ответ на любые действия ЕС в отношении замороженных активов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что у России имеется "достаточный арсенал контрмер и возможностей для должного встречного политического и экономического реагирования", передает РИА Новости.

По словам Захаровой, манипуляции с замороженными активами станут нарушением права, это банальное воровство, и в ЕС должны это осознавать.

Накануне ЕС перевел Киеву 4 млрд евро из доходов от замороженных активов России. Половина этих денег должна пойти на производство дронов. В Кремле назвали это воровством и пообещали ответить.