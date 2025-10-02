02 Октября 2025
Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба ПАО &amp;quot;Т Плюс&amp;quot;

Генеральный директор «Т Плюс» побывал на объектах компании в Свердловской области

Генеральный директор ПАО «Т Плюс» Павел Сниккарс в ходе рабочей поездки в Екатеринбург посетил Центральный диспетчерский щит Екатеринбургской теплосетевой компании и Академическую ТЭЦ, сообщает пресс-служба компании.

На Центральном диспетчерском щите исполнительный директор АО «ЕТК» Андрей Шмельков продемонстрировал Главе компании работу автоматизированной системы управления теплоснабжением (АСУТ). Она позволяет онлайн контролировать параметры подачи тепла и горячей воды и режимы работы теплосетевого оборудования, а также анализирует полученные данные. За пять лет использования системы, за счёт повышения эффективности процессов эксплуатации и обеспечения технического состояния тепловых сетей, количество повреждений на трубопроводах ЕТК снизилось на 26%, а уровень теплопотерь стал ниже более чем на 30%.

(2025)|Фото: пресс-служба ПАО &quot;Т Плюс&quot;

Кроме того, Павел Сниккарс посетил самую современную теплостанцию в контуре «Т Плюс» – Академическую ТЭЦ. На энергообъекте уже два года работает автоматизированная система контроля оборудования, и режим работы энергоблока мониторят более 5 000 различных датчиков.  Система позволяет оперативному персоналу определить аномальное изменение параметров, спрогнозировать возможные дефекты и вовремя принять меры по их устранению, предотвращая тем самым аварийные ситуации.  

(2025)|Фото: пресс-служба ПАО &quot;Т Плюс&quot;

Павел Сниккарс провёл на объектах совещания по вопросам развития проектов для повышения качества тепло- и горячего водоснабжения потребителей в Екатеринбурге и Свердловской области.

(2025)|Фото: пресс-служба ПАО &quot;Т Плюс&quot;

Как известно, Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч.

(2025)|Фото: пресс-служба ПАО &quot;Т Плюс&quot;

В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.

