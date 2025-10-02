Свердловские власти определились с минимальным взносом за капремонт на 2026 год

Минимальная сумма взноса за капитальный ремонт в Свердловской области в 2026 году поднимется с 17,48 до 18,81 рубля за квадратный метр жилья. Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер.

"Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2026 год в расчете на 1 м² общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику помещения, в месяц в размере 18 рублей 81 копеек", - говорится в документе.

Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.

Ставка на 2025 год была установлена в размере 17,48 руб. за кв. м — в прошлом году ее увеличили на 18%, в 2024 году она составляла 14,81 руб. В сентябре о повышении взноса за капремонт сообщил генеральный директор областного фонда капремонта Станислав Суханов: он подчеркнул, что на увеличение взносов влияют рост заработных плат и подорожание строительных материалов. По его словам, изменения соответствуют общему уровню инфляции в стране.

Напомним, система капитального ремонта в Свердловской области, как и во всей стране, начала работать в 2014 году. Тогда ставка взноса для собственников была установлена на уровне 6,10 рубля за квадратный метр. В последующие годы размер платежа постепенно увеличивался, и к началу 2023 года он достиг уже 14,81 рубля. С 1 января 2025 года взнос вновь проиндексирован — теперь собственники платят уже 17,48 рубля за квадратный метр.

Несмотря на регулярные повышения ставки, фонд перманентно испытывает финансовые трудности и вынужден ежегодно сокращать как количество домов в программе, перенося их на более поздний срок, так и объем работ в оставшихся МКД.

При этом зачастую работы переносятся фондом незаконно, в одностороннем порядке и без решения собственников жилья. Из-за этого жители утрачивают доверие к программе в целом и активно переводят средства из "общего котла" на спецсчета. К концу 2024 года от услуг Фонда капремонта Свердловской области отказались уже 6 тыс. 438 из 21 тыс. 288 домов. Подробнее об этом мы писали ранее.