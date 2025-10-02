Минпромторг внесет в список машин для такси модели от Haval и Tenet

Минпромторг России планирует расширить список автомобилей, разрешенных для работы в такси с 1 марта 2026 года, моделями по крайней мере двух брендов – Haval и Tenet (он же Chery). Также в список могут войти модели, собираемые на заводе "Автотор" в Калининграде.

"Представленный список является первой редакцией. До 1 марта 2026 года его планируется расширить <…> Мы совместно с автопроизводителями работаем над этим", - заявил представитель министерства.

Он добавил, что перечень будет пополняться в случае выполнения автопроизводителями требований локализации и по СПИК.

Накануне был опубликован перечень автомобилей, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси.

В него вошли два десятка моделей шести брендов, ведущих сборку в России: Lada, УАЗ, Sollers, Voyah, Evolute и "Москвич".

Вот модели, которые таксисты и таксопарки могут купить, чтобы работать и после 1 марта 2026 года: Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel; УАЗ "Патриот", УАЗ "Хантер"; Sollers SP7; Evolute I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE; Voyah Free, Dream, Passion; "Москвич" 3, 3е, 6, 8.

У участников рынка список вызвал много вопросов. Во-первых, впечатление "разнообразия" создается за счет моделей, которые вообще не предназначены для работы в такси, например, УАЗ "Хантер" и "Нива Трэвел" – это машины для бездорожья. Во-вторых, в список не попали автомобили, произведенные в рамках так называемых СПИКов (специальных инвестиционных контрактов), пишет Forbes. Также есть вопросы по поводу доступности: сейчас из перечня только пять моделей стоят меньше полутора миллионов рублей.

Российский парламент объяснил одобрение закона о локализации заботой об отечественном автопроме, который надо поддерживать в условиях упавших продаж. Участники рынка возражают, что таким образом из отрасли уйдет по меньшей мере треть таксистов, а у оставшихся тарифы значительно вырастут. Также значительная часть перевозок уйдет в тень, обнулив годы борьбы за "обеление" рынка.