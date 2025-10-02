Завершено расследование дела о хищении 560 миллионов при закупке автобусов в Югре

02 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Завершено расследование дела о хищении 560 миллионов при закупке автобусов в Югре

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывших должностных лиц Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Андрея Середнева и Ольги Власовой, а также экс-директора коммерческой компании. Они обвиняются в превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, в 2023 году чиновники Середнев и Власова организовали закупку 165 пассажирских автобусов большого класса у компании, директор которой состоял с ними в сговоре. Транспорт был приобретен по завышенной цене и не соответствовал техническим требованиям государственного контракта.

Следствие установило, что цена каждого автобуса была завышена на 2 млн рублей по сравнению со стоимостью у официального дистрибьютера производителя. Приобретенный транспорт не был оснащен кондиционерами, валидаторами системы оплаты, счетчиками пассажиропотока на трех дверях и тонированными стеклопакетами пассажирского салона.

В результате преступных действий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа — Югры было похищено более 560 млн рублей. По уголовному делу собраны достаточные доказательства, и материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Теги: Андрей Середнев, Ольга Власова, уголовное дело, превышение полномочий, мошенничество, автобусы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.03.2025 11:39 Мск Сотрудникам департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры продлили арест
Ранее 03.10.2024 09:44 Мск В Югре на чиновника одного из ключевых департаментов завели еще одно уголовное дело
Ранее 26.08.2024 19:55 Мск Опубликованы кадры задержания сотрудников департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры
Ранее 23.08.2024 14:46 Мск В Югре суд избрал меру пресечения начальнику управления транспорта
Ранее 23.08.2024 12:14 Мск Кухарук поручил оказать следствию содействие по уголовному делу в дептрансе Югры
Ранее 23.08.2024 10:56 Мск В Югре двух чиновников подозревают в мошенничестве и превышении полномочий при закупке автобусов для Нижневартовска

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети