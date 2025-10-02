Завершено расследование дела о хищении 560 миллионов при закупке автобусов в Югре

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывших должностных лиц Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Андрея Середнева и Ольги Власовой, а также экс-директора коммерческой компании. Они обвиняются в превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, в 2023 году чиновники Середнев и Власова организовали закупку 165 пассажирских автобусов большого класса у компании, директор которой состоял с ними в сговоре. Транспорт был приобретен по завышенной цене и не соответствовал техническим требованиям государственного контракта.

Следствие установило, что цена каждого автобуса была завышена на 2 млн рублей по сравнению со стоимостью у официального дистрибьютера производителя. Приобретенный транспорт не был оснащен кондиционерами, валидаторами системы оплаты, счетчиками пассажиропотока на трех дверях и тонированными стеклопакетами пассажирского салона.

В результате преступных действий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа — Югры было похищено более 560 млн рублей. По уголовному делу собраны достаточные доказательства, и материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.