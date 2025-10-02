Премьер Албании попросил главу Франции поздравить его с "миром с Азербайджаном"

Премьер-министр Албании Эди Рама на саммите Европейского политического сообщества пошутил об урегулированном "конфликте Албании и Азербайджана". Это было шутливой отсылкой к оговоркам президента США Дональда Трампа.

"Я завершил войны, которые считались неразрешимыми. Азербайджан и Албания. Это продолжалось много-много лет", - заявил он 12 сентября в интервью Fox News.

Через несколько дней Трамп вновь перепутал Армению и Албанию, говоря о конфликте с Азербайджаном.

"Вам следует прямо здесь извиниться перед нами <...> Вы не поздравили нас с мирной сделкой, которую президент Трамп помог заключить нашим странам", - сказал Рама, обращаясь к президенту Франции Эммануэлю Макрону на английском языке.

В ответ Макрон рассмеялся, извинился и в шутку шлепнул албанского премьера по лицу, пишет РБК.