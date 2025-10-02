Игорь Бабушкин рассказал о ходе капремонта 272 многоквартирных домов в Астрахани

В программу капитального ремонта по Астрахани в этом году вошли 272 многоквартирных дома. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

В частности, на улице Боевой уже идет комплексный капремонт, который приведет к полному обновлению сразу пяти домов. В прошлом году на этой здесь были приведены в порядок семь многоэтажек.

В ходе ремонта специалисты обновляют фасады, ремонтируют балконы и меняют окна в подъездах. Готовность объектов на сегодняшний день составляет 70%.

"Завершим все работы до нового года", - подчеркнул Игорь Бабушкин.

Кроме того, проводится ремонт многоквартирных домов, которые являются объектами культурного наследия. Таковы в Астрахани насчитывается несколько сотен. Сейчас идут ремонтные работы в зданиях по улице Ленина и Чехова.

"Всё это для того, чтобы дома стали не только красивее, но и надежнее и прослужили еще долгие годы", - подчеркнул глава Астраханской области.