В Югре осудили крымчанку, обкрадывающую пенсионеров под видом "денежной реформы"

В Югре вынесен приговор 48-летней жительнице Крыма, признанной виновной в организации преступной группы, похищавшей деньги у пенсионеров под предлогом обмена денежных купюр "старого образца" на "новые". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР региона.

Как установили суд и следствие, обвиняемая систематически обзванивала пожилых людей из разных регионов России, представляясь сотрудником финансовой организации. Под предлогом проведения "денежной реформы" она убеждала пенсионеров передать ей наличные средства для "обмена".

В преступную группу входили водитель и курьер, которые забирали деньги у доверчивых пенсионеров, обещая вернуть "обновленные" купюры. Однако после получения денег злоумышленники прекращали общение, а средства переводились на подконтрольные обвиняемой счета.

В ходе расследования полицией были изъяты мобильные телефоны, банковские карты, списки потенциальных жертв и документация, подтверждающая преступную деятельность.

Всего было установлено шесть потерпевших из Белгородской области, Екатеринбурга и Ханты-Мансийского автономного округа. Общий ущерб составил около 2,5 млн рублей. Обвиняемая полностью признала вину, объяснив свои действия "финансовыми трудностями".

Суд признал женщину виновной в мошенничестве в составе организованной группы и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.