Арбитраж встал на сторону «Баден-Баден», отклонив иск свердловского дептуризма по областной субсидии

Накануне арбитражный суд Свердловской области принял решение отказать департаменту по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области в удовлетворении иска о возврате субсидии в размере 63,3 млн рублей. Речь идет о возврате от ООО «Управляющая компания «Баден Групп».

Данная субсидия выделялась на поддержку инвестиционных проектов «по созданию модульных некапитальных средств размещения на условиях софинансирования из федерального бюджета».

"Важно отметить, что Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области перечислил субсидию нашей компании с опозданием на полгода, что крайне негативно повлияло на реализацию проекта. Вместе с тем, не снимая с себя ответственность и действуя добросовестно, нами были приняты исчерпывающие меры по исполнению Соглашения и мы полностью исполнили обязательства, предусмотренные документом", - отметил Евгений Кононов (учредитель ГК Baden Family и сети термальных курортов "Баден-Баден").

В компании также пояснили, что были удивлены подачей искового заявления от департамента туризма, подчеркнув, что ведомство неоднократно отчитывалось об успешном исполнении обязательств всеми получателями субсидий в Свердловской области.

"Наши доводы и доказательства были приняты во внимание. Суд подтвердил, что наша компания действовала в строгом соответствии с законом. То что случилось для нас очень важно, ведь данная ситуация всем четко показала, что Baden Family помимо того, что вкладывает силы в развитие туризма в России, создает уникальные проекты, делает все максимально прозрачно и открыто, соблюдая все нормы законодательства и подтверждая свою репутацию надежного партнера в сфере туризма", - подчеркнули в компании.

Также "Баден Групп" подтвердила свои намерения создавать новые курорты. В частности, в Свердловской области.