Хинштейн попросил ФАС проверить цены на бензин в Курской области

Руководство Курской области направило срочное обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проконтролировать цены на топливо на областных заправках, заявил губернатор региона Александр Хинштейн. Он заявил, что "федеральным центром принимаются необходимые меры по урегулированию ситуации [с топливом]", хотя и не сказал, что это за меры.

По словам Хинштейна, ему продолжают поступать обращения жителей по поводу дефицита бензина. Для оценки ситуации он отправил врио председателя правительства области Александра Чепика на заправки.

"Очереди действительно есть. Только что ещё раз связался с руководством "Роснефти": на заправках этой сети нет ограничений по литражу. При этом поставки продолжают поступать, и они увеличены. У других сетей есть некоторые сложности с обеспечением, они ожидают поступления дополнительных объёмов топлива. Рассчитываю на сознательность людей — искусственный ажиотаж приводит к дополнительной нагрузке на заправки и провоцирует рост дефицита", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

О дефиците бензина сообщают и многие другие регионы. В некоторых ситуация настолько сложная, что вводится ограничение по отпуску топлива в одни руки. Федеральные власти признают наличие проблемы (хотя официально не комментируют причину, по которой снизились поставки топлива) и обещают ее решение в ближайшее время.