02 Октября 2025
Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми судят бывшего следователя по особо важным делам за взятку билетами "Банка приколов"

В Перми началось судебное разбирательство в отношении бывшего следователя по особо важным делам СКР Станислава Зуева. По версии следствия, он получил взятку 300 тыс. руб. от бывшего директора МАУ "Комбинат благоустройства Чайковского городского округа" (КБЧГО) за прекращение уголовного преследования. Не оспаривая передачу наличности, подсудимый взяткодатель считает свои действия лишь покушением на мошенничество, сообщает РБК Пермь.

Сотрудники ФСБ задержали Станислава Зуева вечером 25 июля 2025 года. За ним на диване лежал пакет, в котором находился муляж из четырех 5-тысячных купюр и 56 билетов "Банка приколов". По версии следствия, это взятка в размере 300 тыс. руб. — в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

МИФНС № 21 по Пермскому краю выявила в деятельности муниципального комбината благоустройства в Чайковском сокрытие средств на сумму 7,1 млн руб., за счет которых должно производиться взыскание недоимки.

Материал налоговой проверки поступил в СО по Чайковскому району СКР 20 июня 2025 года. Следователь по особо важным делам Зуев позвонил 10 июля на мобильный телефон экс-директора учреждения и заявил, что для решения проблемы есть варианты. За отказ в возбуждении уголовного дела он потребовал 500 тыс. руб.

Бывший чиновник обратился в ФСБ, дальнейшее общение с Зуевым проходило под контролем оперативников.

О том, что дело о сокрытии не менее 6,8 млн руб., то есть в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ), возбуждено, бывший чиновник узнал 21 июля — в кабинете Зуева. Следователь согласился на уменьшение взятки до 300 тыс. руб. И предложил подписать протокол допроса, хотя в действительности подозреваемого не допрашивал. По его словам, показания изложены таким образом, чтобы можно было прекратить преследование за отсутствием состава преступления.

Зуев уволен из СКР 7 августа. В Мотовилихинский районный суд Перми 1 октября его доставил полицейский конвой. На вопрос судьи Натальи Мальковой бывший следователь ответил, что не согласен с квалификацией. По мнению подсудимого, в его действиях нет получения взятки в крупном размере. Но может быть усмотрено покушение на мошенничество с использованием служебного положения, в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Теги: Станислав Зуев, взятка, следователь, мошенничество, банк приколов


