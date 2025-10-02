Благодаря нацпроекту в древнем Юрьеве-Польском обновляют дороги. Завершён ремонт участка улицы Владимирской

Ремонтные работы на дорогах в Юрьеве-Польском проводились по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области. В нормативное состояние приведён участок по улице Владимирской от пересечения с улице Луговой до улицы Шибанкова. Прежнее асфальтобетонное покрытие здесь было частично разрушено.

После фрезерования дорожники уложили новые слои асфальтобетонной смеси. Площадь восстановленного покрытия превысила 2,3 тысячи квадратных метров. Также проведена замена бортового камня и досыпка обочин грунтом, обновлены тротуары, съезды к домам и канализационные люки.

Напомним, в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» был отремонтирован участок улицы Владимирской от улицы Краснооктябрьской до улицы Шибанкова.

Улица Владимирская проходит через центр города от автодороги Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский. По ней добираются до достопримечательностей и социально значимых объектов Юрьева-Польского. Безопасная и качественная дорога будет служить жителям и гостям древнего города: он был основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким. И сегодня это место буквально дышит историей. Здесь можно увидеть уникальные памятники старинной архитектуры, сохранившийся земляной вал, а кривые улочки и переулки, как машина времени, переносят в далёкое прошлое.

Среди достопримечательностей – старинные Георгиевский и Троицкий соборы, архитектурный ансамбль Михайло-Архангельского монастыря, многочисленные храмы и монастыри 18 века, Юрьевский кремль, Торговые ряды и дома начала 19 века. Неслучайно живописные места Юрьева-Польского так любят кинематографисты, которые увековечены в нескольких картинах. В первую очередь, это экранизация романа «Золотой телёнок» Ильфа и Петрова, здесь проходили съёмки отдельных сцен культовой киноленты. Также в городе снимались фильмы «Седьмой день», «Юрьев день», сериал «Русский шоколад».

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» направлен на комплексное развитие населённых пунктов. Строительство, реконструкция и ремонт дорог – важные составляющие этого направления. Современная инфраструктура для жизни способствует в том числе сохранению культурного наследия и развитию туризма в старинных самобытных городах страны.