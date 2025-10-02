В Москве подорожали новостройки

В Москве подорожали новостройки. За год цена выросла на 17,1%, в среднем, до 562,9 тыс. руб. за кв. м.

В сентябре прошлого года такая цена равнялась 480,6 тыс. руб. за "квадрат", пишет ТАСС.

Отметим, тема стоимости не только нового, но и вторичного жилья волнует всех россиян. Стоимости "вторички" стала темой разговора одной из сессий форума 100+, который проходит в Екатеринбурге. На фоне высокой ключевой ставки и по-прежнему дорогой ипотеки эксперты констатируют: разрыв в стоимости между новыми и квартирами из вторичного фонда достиг максимума, а поведение продавцов кардинально изменилось.