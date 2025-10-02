02 Октября 2025
Образование Владимирская область
Фото: avo.ru

Александр Авдеев в преддверии Дня Учителя поздравил педагогов Владимирской области

В преддверии Дня учителя и Дня среднего профессионального образования Губернатор Владимирской области Александр Авдеев встретился с представителями педагогического сообщества региона. Встреча прошла на площадке центра поддержки одарённых детей «Платформа Владимир», открытого в рамках национального проекта «Образование», преемником которого стал нацпроект «Молодёжь и дети», сообщает пресс-служба правительства региона.

«Мир очень быстро меняется, появляются новые технологии, но всегда остаются базовые ценности и воспитательные моменты в системе образования. Поздравляю с наступающими праздниками всех, кто выбрал сложнейшую профессию педагога. Она не столько про передачу знаний, сколько про миссию воспитателя и настоящего проводника в жизнь. Эта профессия становится дефицитной, и мы боремся за каждого молодого специалиста, который придёт в школу, колледж, сферу дополнительного или профессионального образования. Человек, окончивший педагогический вуз, как правило востребован в любой профессии», – заметил Александр Авдеев.

(2025)|Фото: avo.ru

Встреча прошла в формате «открытого микрофона». Каждый педагог смог поделиться своим видением развития сферы образования, внести важные предложения. В одном участники встречи оказались едины – нужно повышать не только материальное поощрение и модернизировать учреждения, но и поднимать престиж профессии учителя, мастера, наставника.

(2025)|Фото: avo.ru

В этом не последнюю роль играет образ успешных педагогических династий. На встречу с Губернатором пришла директор Образовательного центра №5 г.Владимира Анастасия Львова. Её семейная педагогическая династия насчитывает 300 лет – это целых 7 поколений учителей русского языка и литературы, истории, химии, музыки, иностранных языков.

Чтобы идти в ногу со временем, педагогу необходимо постоянно обучаться, обмениваться опытом, повышать свои компетенции. Важно быть не только куратором-профессионалом, но и интересной, разносторонней личностью, уметь организовывать совместный с учениками досуг. В этом убеждён молодой учитель физики из Доброграда Александр Журавлёв.

В региональной сфере образовании укрепляется система наставничества, которая позволяет студентам и молодым специалистам добиваться высоких результатов. Она объединяет будущих и уже опытных профессионалов, работающих в различных областях промышленности и социальной сфере. Яркий пример: в национальном финале Чемпионата «Профессионалы» команда Владимирской области показала своё мастерство, завоевав 37 наград.

«Школа всегда играла огромную роль в воспитании личности человека, в формировании нравственных ориентиров. Очень важно, что 2025 год объявлен Президентом России Годом защитников Отечества. И мы горды тем, что именно в этот год издан наш учебник об истории родного края», – сказала министр образования Светлана Болтунова.

(2025)|Фото: avo.ru

В завершение встречи Александр Авдеев наградил ряд педагогов за выдающиеся успехи. Благодарственным письмом Правительства Владимирской области за подготовку победителей финала Чемпионата «Профессионалы» отмечены преподаватель Гусевского стекольного колледжа Мария Абрамова, учитель Образовательного центра №1 г.Владимира Михаил Красавин, преподаватель Владимирского экономико-технологического колледжа Ангелина Левина, а за разработку учебного пособия «История земли Владимирской» – заведующий кафедрой гуманитарного образования Владимирского института развития образования Сергей Курасов.

Теги: александр авдеев, педагоги, день учителя, наставничество, сфера образования


