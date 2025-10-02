Авито Доставка: какие товары чаще всего покупают и продают жители Свердловской области

Команда сервиса Авито проанализировала, какие товары чаще всего покупают и продают с использованием сервиса безопасной сделки “Авито Доставка” жители Свердловской области, выявила топ-5 самых востребованных, а также самые популярные регионы, откуда заказывают и куда отправляют свои заказы жители края. В лидерах – одежда и запчасти.

Жители Свердловской области чаще всего покупают через Авито Доставку товары в категориях “Запчасти” и “Женская одежда”. В 2025 году на данные категории пришлось по 8,8% заказов. На втором месте – детская одежда для девочек (7,2%). Замыкают топ-5 – детская одежда для мальчиков (5,8%), мужская одежда (5,6%) и книги (4,9%).

Чаще всего товары заказывают из Москвы и Московской области (28%), 20% товаров были заказаны внутри Свердловской области. На третьем месте по популярности – Санкт-Петербург (7%).

За 2025 год пользователи Авито из Свердловской области заказали более 1,9 млн товаров на общую сумму 4,6 млрд рублей.

Чаще всего покупки через Авито-доставку совершали мужчины (52%), чуть реже – женщины (48%).

Больше всего товаров, которые отправляли жители Свердловской области в 2025 году относятся к категории “Женская одежда”. На нее приходится 11% от всех отправлений. На втором месте по количеству проданных товаров через Авито-Доставку – запчасти (8%). Далее следуют детская одежда и обувь для девочек (7,8%) и мальчиков (6,4%) и мужская одежда (5,7%).

Чаще всего свердловчане отправляют товары в пределах области (22%). Также среди популярных регионов отправки товаров – Москва и Московская область (16%), Санкт-Петербург (5%), Челябинск (5%).

За 2025 год жители области отправили более 1,8 млн товаров на общую сумму более 3,7 млрд рублей. Отправленные из региона товары в 2025 году суммарно преодолели более 3,7 млрд километров.

При этом, чаще всего продают товары с доставкой женщины (61%), реже - мужчины (39%).

Сегодня на территории Свердловской области действует более 2 000 партнерских пунктов выдачи.





Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности Авито отмечает: "При выборе онлайн-сервисов люди в первую очередь обращают внимание на надежность. В Авито-Доставке мы сделали безопасность главным приоритетом: деньги хранятся на защищенном счете до подтверждения сделки, а в случае непредвиденных ситуаций пользователи всегда получают защиту со стороны сервиса. Такая модель позволяет нашим покупателям и продавцам чувствовать уверенность и доверие на каждом этапе сделки."

Авито запустил специальный лендинг, на котором собраны советы по безопасным покупкам. На нем можно узнать, как работают инструменты защиты платформы, получить советы по общению с другими пользователям и узнать, как сделать шопинг в интернете спокойным.

Напомним, сервис Авито-Доставка был запущен в марте 2018 года. Главное преимущество сервиса – безопасность. Деньги за товар хранятся на специальном защищенном счете до подтверждения получения товара покупателем. Если товар не подошел – от него можно отказаться, деньги в таком случае вернутся на счет покупателя. Если товар потеряется в пути по вине службы доставки – Авито компенсирует деньги как продавцу, так и покупателю.

В июне 2025 года Авито запустил доставку крупногабаритных товаров весом до 200 кг через оператора логистических услуг ПЭК. На сегодняшний день товары доставляются более чем в 1100 городов и 21 000 населенных пунктов России. По итогам 2024 года использование Авито Доставки среди пользователей увеличилось на 53% по сравнению с прошлым годом.