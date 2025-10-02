Блогеры продолжают размещать рекламу в Instagram*

Российские блогеры, несмотря на запрет, продолжают рекламировать товары и услуги в Instagram* (запрещенная в России экстремистская соцсеть), пишут "Известия".

По данным Ассоциации блогеров и агентств, с прошлого года доля рекламного рынка в этой соцсети снизилась с 20% до 4-5%. У YouTube она на уровне 21-22% против 48% годом ранее. Остальное приходится на Telegram (46%), "ВКонтакте" (13%) и другие платформы. Из Instagram основная часть аудитории перешла в Telegram, YouTube и "ВКонтакте". Издание приводит методы обхода запрета, которые в основном сводятся к тому, что реклама маскируется под обычное сообщение.

В ФАС заявили, что уже поступают обращения относительно распространения рекламы в запрещенных соцсетях, они рассматриваются. Других подробностей нет.

Депутат Госдумы Антон Горелкин пишет, что в Региональный общественный центр интернет-технологий, который он возглавляет, тоже поступают жалобы. Они отправляются в ФАС.

"Уверен, уже очень скоро ведомство объявит о возбуждении ряда административных дел, после чего желающих обойти закон станет ощутимо меньше", - написал депутат.

Запрет на размещение рекламы в запрещенных соцсетях действует с 1 сентября 2025 года. За нарушение запрета ответственность ложится на рекламодателей и распространителей рекламы. Штрафы для граждан составляют до 2,5 тыс. рублей; для должностных лиц - до 20 тыс.; для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс.