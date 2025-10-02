Дуров: В Астане появится лаборатория ИИ

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о запуске крупного IT-объекта в столице Казахстана

"Я очень горд, что сегодня могу объявить об открытии ИИ-лаборатории именно в этом здании, в Alem AI (здание международного центра искусственного интеллекта в Астане)", - приводит "Ъ" слова Дурова, сказанные во время выступления на пленарной сессии форума Digital Bridge.

Дуров уточнил, что новый проект запустит Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана.