"Уралкалий" — участник выставки-форума "Образование и карьера"

Компания "Уралкалий" принимает участие в выставке-форуме учебных заведений, образовательных технологий и вакансий "Образование и карьера-2025", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Выставка проходит с 2 по 5 октября на площадке конгрессно-выставочного центра "Пермь Экспо". Участниками выставки-форума являются учебные заведения и предприятия Перми, Пермского края, Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Ижевска, Казани.

В ходе работы специалисты "Уралкалия" расскажут выпускникам школ, студентам высших и средних учебных заведений о востребованных специальностях и специфике работы в компании, перспективах профессионального и карьерного роста, социальных льготах и гарантиях. Участникам предложат разгадать филворды, связанные с калийной тематикой.

Посетители выставки-форума с помощью очков виртуальной реальности смогут увидеть, как на глубине 400 метров горный комбайн добывает калийную руду, а также узнать, как формировалось Верхнекамское месторождение солей.

"Участие "Уралкалия" в выставке "Образование и карьера" — это важный шаг в формировании позитивного имиджа компании и привлечении молодых талантов. Мы видим огромный потенциал в диалоге со школьниками и студентами, которым важно показать современные востребованные профессии, перспективы развития и возможности карьерного роста на нашем предприятии. Такие мероприятия помогают молодежи сделать осознанный выбор в пользу производства, а "Уралкалию" формировать профессиональную команду будущего", - заявила заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям "Уралкалий" Ирина Константинова.