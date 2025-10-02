В Школе №122 Екатеринбурга проводят проверку из-за острой кишечной инфекции у учеников

Управление Роспотребнадзора организовало расследование после выявления у восьми учеников школы №122 в Екатеринбурге острой кишечной инфекции.

Как сообщает пресс-служба ведомства, все школьники, обратившиеся за медицинской помощью, были обследованы - у одного их них выявлен норовирус.

Северный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора незамедлительно организовал эпидрасследование. На пищеблоке отобрали пробы сырья, пищи и воды для дальнейшего исследования. Также было проверено соблюдение санитарного законодательства.

В адрес самой школы и организатора питания были выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе о проведении заключительной дезинфекции и обследовании сотрудников пищеблока.



О случившемся узнал и глава СК России Александр Бастрыкин, который потребовал доложить о ходе проверочных мероприятий по факту массового заболевания школьников.

"Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах", - сообщили в пресс-службе СКР.