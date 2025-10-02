Суд вынес приговор участникам массовой драки у кафе Dalida в Екатеринбурге

Участникам массовой драки со смертельным исходом у кафе Dalida на улице Сухоложская в Екатеринбурге вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Напомним, что драка произошла ночью 20 апреля прошлого года. У Файзиддина Аюбова и Бахтовара Хусейнова возник конфликт с двумя мужчинами, находившимися рядом с кафе, после чего Хусейнов ударил одного из них по лицу, и началась драка. К ней присоединились Манучехр Кодиров, Сафарбек Ходжаев и Файзиддин Аюбов. Били потерпевших в основном руками и ногами, после чего Хусейнов достал нож и пырнул одного из потерпевших в грудь, а второго в живот. Первый скончался на месте, а второй выжил благодаря помощи врачей.

В последнем слове осужденные раскаялись в случившемся. Мансуров и вовсе заявил, что не виноват, отметив, что "оказался не в том месте, не в то время" и извинялся за то, что не вмешался и не помог потерпевшим.

Свердловский областной суд признал Манучехра Кодирова, Сафарбека Ходжаева, Файзиддина Аюбова и Джахонгира Мансурова виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемом деянии, им назначено наказание от 3 до 5 лет колонии общего режима.

Бахтовара Хусейнова суд признал виновным в хулиганстве с применением оружия, убийстве и покушении на убийство. Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.