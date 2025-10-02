В Тюменской области проходят практические занятия в рамках тренировки по гражданской обороне

В Тюменской области продолжаются практические занятия в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

На заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС) под председательством заместителя губернатора Тюменской области Руфата Биктимерова до глав муниципальных образований были доведены задачи, которые необходимо выполнить сегодня, 2 октября.

"Продолжаем работу. У нас сегодня второй день учений, мы переходим к следующему этапу: практическим заданиям. Он очень важен. Все вводные, которые сегодня доведены, обязательны к исполнению. Надеемся, что никогда в реальной жизни этого не случится, но мы должны научиться отрабатывать и такие ситуации. К практическим занятиям нужно отнестись очень ответственно", - сказал он.

Все уже приступили к плановым мероприятиям. Об их выполнении будет доложено главе МЧС России. По завершении всех мероприятий будет проведен анализ действий органов управлений и сил гражданской обороны.

Напомним, 1 октября во всех муниципальных округах проведены теоретические и практические действия по оповещению и сбору личного состава, развертыванию эвакуационных пунктов.