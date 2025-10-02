В Тюмени в пятый раз проходит всероссийский конкурс "Браилиада"

В Тюмени в пятый раз проходит всероссийский конкурс "Браилиада", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В центре "Родник" инвалиды по зрению из 10 регионов страны соревнуются во владении шрифтом Брайля. Ежегодно число участников растет — на старте было 17 человек, сейчас —33 человека в составе 11 команд, среди которых и команда Тюменской области.

"Всероссийский конкурс — это больше, чем состязание. Команда профессионалов, в которую объединены представители общественных организаций и различных ведомств, прилагает все усилия, чтобы сделать программу насыщенной, интересной и полезной", - заявила председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, региональный координатор проекта "Единой России" "Единая страна - доступная среда" Ольга Швецова.

На церемонии открытия прозвучало видеообращение Героя России Рустама Сайфуллина.

"Конкурс очень важен не только для самих участников, но и для других людей. Наши бойцы на СВО, к сожалению, получают ранения, и кто-то теряет зрение. Вы для них являетесь опорой и примером, благодаря вам они возвращаются к жизни", - отметил он в видеообращении.

Организатором выступает Тюменская региональная организация ВОС, специальная библиотека для слепых при участии специалистов культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС.