Главврач Белгородской областной больницы решил уйти на СВО в подразделение "Ахмат"

Главврач Белгородской областной клинической больницы Роман Проценко подписал контракт с Минобороны и будет служить в зоне СВО в подразделении "Ахмат", об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что это "очень мужественный, мужской поступок", но область теряет высококлассного специалиста в непростых условиях, когда медики на своих местах тоже очень нужны.

"Конечно же, сложное решение не только для семьи Романа Викторовича, но и для нас. Один из самых лучших, опытных и высокопрофессиональных специалистов, которые работают на территории Белгородской области. Но мы все понимаем, идет *****. Он принял то решение, которое принял. Мы уверены, что он достойно прослужит и вернется к нам на работу", - заявил губернатор.