Активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева помогают домашними делами пенсионерам Екатеринбурга

Волонтерский центр депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева продолжает помогать пожилым жителям города с их бытовыми делами. Кто-то просит помочь убраться в доме, кто-то разобраться с пенсией или записаться в поликлинику. О последней работе активистов депутат рассказал в своих социальных сетях.

За помощью в центр обратилась пенсионерка из Академического района Александра Яковлевна, которая попросила волонтеров прибраться на высоких поверхностях. Из-за своего преклонного возраста ей уже тяжело работать на стремянке. Активисты откликнулись на просьбу, пришли к Александре Яковлевне домой, протерли пыль на шкафах и помыли окна.

С аналогичной просьбой обратилась и Лидия Дмитриевна, которой активисты также помыли окна и выполнили ряд мелких бытовых поручений.

Антонине Федоровне и ее парализованной дочери волонтеры помогли добраться на прием к врачу в местную поликлинику. Особенно их помощь была ценна в помещениях со ступеньками, по которым пенсионерка самостоятельно с трудом бы довезла свою дочь.

Татьяна Алексеевна из Орджоникидзевского района сама передвигается на инвалидной коляске, а потому добраться до больницы для нее целое испытание. Волонтеры помогли ей не только добраться до врача и сориентироваться в поликлинике, но и отремонтировали в квартире светильники, провели влажную уборку и пересадили цветы.

Напомним, что в июне тогда еще врио губернатора Свердловской области Денис Паслер вручил награду Волонтерскому центру отметив активную гражданскую позицию, участие в социально-значимых мероприятиях и большой вклад в оказание гуманитарной помощи.

Волонтерский центр, помимо постоянной помощи со сбором гуманитарной помощи для гражданских и бойцов на СВО, также поддержал субботник в Шарташском лесопарке, прошедший в конце апреля, помогал изготовить и установить там 15 экоскамеек, помог с проведением IV Всероссийской массовой велосипедной гонки, активисты приняли участие в эстафете факела "Огонь жизни" и вступили в регистр доноров костного мозга.