Экс-командующий 58-й армией Попов начал отбывать срок в колонии под Москвой

Бывший командующий 58-й армией, генерал-майор Иван Попов начал отбывать наказание в исправительной колонии №6 в подмосковной Коломне.

Как сообщил ТАСС его адвокат Сергей Буйновский, Попов в настоящее время находится на карантине в колонии общего режима. Он готовится к подаче кассационной жалобы на приговор.

27 сентября Попов был этапирован из Тамбовского следственного изолятора.

В апреле Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима, лишил воинского звания "генерал-майор" и оштрафовал на 800 тысяч рублей. Попов был признан судом виновным в мошенничестве и служебном подлоге при строительстве оборонительных сооружений в Запорожской области. Бывший военачальник вины в мошенничестве не признал. А почерковедческая экспертиза установила, что подпись в документах, которые являются доказательством по уголовному делу против бывшего командующего 58-й армией, не принадлежит ему.

Также выяснилось, что основным доказательством в уголовном деле стал банковский перевод в размере более 1 млн рублей на карту Ивана Попова с карты генерал-лейтенанта Олега Цокова. Сам Цоков погиб летом 2023 года при украинском ударе по Бердянску ракетами Storm Shadow. Он был заместителем командующего Южным военным округом, посмертно ему присвоили звание Героя России. Дело в отношении Цокова было закрыто по нереабилитирующим основаниям.

Власти Запорожской области отказались признавать себя потерпевшей стороной по уголовному делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. А группа военнослужащих опровергла доводы следствия о кражах металлоконструкций.