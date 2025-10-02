Решения актуальных бизнес-задач предложили сотрудники ТМК на форуме "Горизонты"

Сотрудники Трубной металлургической компании (ТМК) поучаствовали в 21-м корпоративном форуме "Горизонты", где предложили варианты решения 15 бизнес-задач, которые стоят перед компанией.

Как сообщает пресс-служба ТМК, свыше 1/3 проектов приняты к реализации топ-менеджментом, что поспособствует росту конкурентоспособности компании и положительным изменениям условий труда.

Форум организован Корпоративным университетом TMK2U, в нём приняло участие свыше 500 сотрудников компании. Команды решали прикладные бизнес-задачи ТМК, которые касаются производительности оборудования, формирования моделей оптимального планирования, достижения нулевого травматизма и т.д.

По словам генерального директора ТМК Сергея Чикалова, форум помогает в поиске, отборе и продвижении наиболее одаренных, подготовленных, инициативных специалистов и руководителей.

"В этом году мы предложили им решить актуальные бизнес-задачи, которые стоят перед ТМК, — для них это уникальная возможность принять участие в формировании стратегических инициатив на уровне всей компании. 6 из 15 представленных проектов мы приняли к реализации немедленно, так как они находятся в высокой степени готовности. Считаю, что это хороший результат, отражающий высокий интеллектуальный и креативный капитал коллектива", — отметил Сергей Чикалов.