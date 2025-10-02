В Мытищах девушку убило слетевшее с грузовика колесо

В подмосковных Мытищах девушку убило колесом, оторвавшимся от грузовика, проезжавшего мимо.

ЧП произошло на 20-м километре Ярославского шоссе, у остановки общественного транспорта "ММЗ", передает Telegram-канал "Мытищи.Live.Новости".

Сообщается, что 32-летняя местная жительница шла вдоль дороги, когда ей в голову прилетело колесо, слетевшее у проезжавшего мимо грузового автомобиля. Пострадавшая скончалась до приезда "скорой помощи", медики смогли лишь констатировать смерть.