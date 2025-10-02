Губернатор Томской области Владимир Мазур открыл молодежный карьерный форум "Труд крут"

Губернатор Томской области Владимир Мазур открыл молодежный карьерный форум "Труд крут", который собрал в театре драмы студентов, старшеклассников и работодателей региона уже в третий раз. Больше трех тысяч школьников и студентов пришли ознакомиться с предложениями в нефтегазовой отрасли, IT, медицине и промышленности на площадке "Дайджест профессий", послушать лекции HR-специалистов, выступления успешных молодых профессионалов в зоне "Фабрика карьеры" и получить индивидуальные консультации по построению карьеры от кадрового центра "Работа России".

Форум этого года приурочен к выездному заседанию комитета Госдумы по молодежной политике, который в Томске проведут председатель комитета Артём Метелев и губернатор Владимир Мазур.

"Быть томичом, жителем Томской области — это повод для гордости, и я уверен, что каждый из вас сегодня это чувствует. Именно здесь у вас есть возможность получить отличное образование в наших вузах, колледжах или техникумах, стать частью трудового коллектива наших предприятий, создать семьи, работать на благо земляков", — сказал Владимир Мазур.

Губернатор подчеркнул, что на томских предприятиях в самых разных отраслях сегодня созданы условия развития и реализации молодежи — начиная от АПК до предприятий атомной энергетики и электроники.

"Всё для того, чтобы вы дышали полной грудью, позволяли себе самые дерзкие планы и могли их воплощать в реальность, могли реализовать себя на благо нашей родной Томской области, нашей страны. Наш президент Владимирович Путин ставит перед нами такую задачу, веря в вас и отмечая, что молодежь — это будущее нашей страны", — отметил Владимир Мазур.

Первый заместитель председатель комитета Госдумы по молодежной политике, выпускник НИ ТПУ Михаил Киселёв подчеркнул, что карьерный форум "Труд крут" доказывает свою эффективность: за это время в нем приняли участие более 6 500 старшеклассников, студентов колледжей, техникумов и вузов.

"Это не просто мероприятие, а действенный инструмент кадровой безопасности Томской области. Форум помогает молодым людям осознанно выбрать предприятие для построения успешной карьеры, а работодателям — найти мотивированных специалистов. Уверен, что благодаря такой совместной работе с администрацией региона и ключевыми работодателями мы создаем надежную основу для будущего томской промышленности и экономики", — сказал Михаил Киселёв.

Форум объединил более 30 компаний, которые в формате профессиональных проб продемонстрируют более 50 профессий. Среди компаний-участников — ООО "Газпром трансгаз Томск", АО "СИБАГРО", ООО "Томскнефтехим", ООО "Томлесдрев", ООО "Rubius", АО "СХК", АО "НПФ "МИКРАН", "Ростелеком", а также другие ведущие работодатели и томские вузы.

Организаторы форума — администрация Томской области и ООО "Газпром трансгаз Томск" при поддержке Российских студенческих отрядов.