Губернатор Томской области Владимир Мазур открыл молодежный карьерный форум "Труд крут"

02 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Образование Томская область
Фото: пресс-служба губернатора Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур открыл молодежный карьерный форум "Труд крут"

Губернатор Томской области Владимир Мазур открыл молодежный карьерный форум "Труд крут", который собрал в театре драмы студентов, старшеклассников и работодателей региона уже в третий раз. Больше трех тысяч школьников и студентов пришли ознакомиться с предложениями в нефтегазовой отрасли, IT, медицине и промышленности на площадке "Дайджест профессий", послушать лекции HR-специалистов, выступления успешных молодых профессионалов в зоне "Фабрика карьеры" и получить индивидуальные консультации по построению карьеры от кадрового центра "Работа России".

Форум этого года приурочен к выездному заседанию комитета Госдумы по молодежной политике, который в Томске проведут председатель комитета Артём Метелев и губернатор Владимир Мазур.

"Быть томичом, жителем Томской области — это повод для гордости, и я уверен, что каждый из вас сегодня это чувствует. Именно здесь у вас есть возможность получить отличное образование в наших вузах, колледжах или техникумах, стать частью трудового коллектива наших предприятий, создать семьи, работать на благо земляков", — сказал Владимир Мазур.

Губернатор подчеркнул, что на томских предприятиях в самых разных отраслях сегодня созданы условия развития и реализации молодежи — начиная от АПК до предприятий атомной энергетики и электроники.

(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора Томской области

"Всё для того, чтобы вы дышали полной грудью, позволяли себе самые дерзкие планы и могли их воплощать в реальность, могли реализовать себя на благо нашей родной Томской области, нашей страны. Наш президент Владимирович Путин ставит перед нами такую задачу, веря в вас и отмечая, что молодежь — это будущее нашей страны", — отметил Владимир Мазур.

(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора Томской области

Первый заместитель председатель комитета Госдумы по молодежной политике, выпускник НИ ТПУ Михаил Киселёв подчеркнул, что карьерный форум "Труд крут" доказывает свою эффективность: за это время в нем приняли участие более 6 500 старшеклассников, студентов колледжей, техникумов и вузов.

(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора Томской области

"Это не просто мероприятие, а действенный инструмент кадровой безопасности Томской области. Форум помогает молодым людям осознанно выбрать предприятие для построения успешной карьеры, а работодателям — найти мотивированных специалистов. Уверен, что благодаря такой совместной работе с администрацией региона и ключевыми работодателями мы создаем надежную основу для будущего томской промышленности и экономики", — сказал Михаил Киселёв.

(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора Томской области

Форум объединил более 30 компаний, которые в формате профессиональных проб продемонстрируют более 50 профессий. Среди компаний-участников — ООО "Газпром трансгаз Томск", АО "СИБАГРО", ООО "Томскнефтехим", ООО "Томлесдрев", ООО "Rubius", АО "СХК", АО "НПФ "МИКРАН", "Ростелеком", а также другие ведущие работодатели и томские вузы.

Организаторы форума — администрация Томской области и ООО "Газпром трансгаз Томск" при поддержке Российских студенческих отрядов.

Теги: владимир мазур, труд крут


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети