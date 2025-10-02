В Екатеринбурге будут судить бывшего преподавателя ВУЗа, берущего взятки с мигрантов за сдачу экзаменов

02 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге будут судить бывшего преподавателя ВУЗа, берущего взятки с мигрантов за сдачу экзаменов

В Екатеринбурге завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего преподавателя одного из местных ВУЗов. Женщина за вознаграждение помогала мигрантам с сдачей экзаменов по русскому языку и истории. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

По данным следствия, в 2022-2024 годах обвиняемая, согласно трудовому договору с одним из ВУЗов, была ответственна за прием экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. Помимо этого, фигурантка также ранее являлась директором ООО "Юридическое агентство Союз мигрант". В какой-то момент она решила подзаработать за счет своего служебного положения и связалась с другим фигурантом дела - своим знакомым - уроженцем бывшей союзной республики, который пользовался доверием и авторитетом у приезжих иностранцев.

Обвиняемый искал мигрантов, не способных самостоятельно сдать экзамен для получения сертификата и дальнейшего пребывания в РФ. Он брал с них деньги, часть передавал преподавательнице, а та предоставляла иностранцам правильные ответы на тестовые задания, которые следовало заучить для сдачи экзамена по конкретному билету. Таким образом, фигуранты дела организовали незаконное пребывание в России нескольких десятков иностранных граждан.

Бывший преподаватель обвиняется сразу по нескольким статьям:

  • п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершённая группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения);
  • ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки);
  • ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение лично взятки в виде денег, в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

Ее "коллега" по незаконной деятельности:

  • п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

По итогам расследования уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

"Противоправная деятельность обвиняемых была выявлена и пресечена в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка. Наработанные материалы сыщики направили нашим коллегам из регионального СК России, которые и довели расследование до логического завершения", - добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Теги: Екатеринбург, ВУЗ, преподаватель, экзамен, мигрант, уголовное дело


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети