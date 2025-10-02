В Екатеринбурге будут судить бывшего преподавателя ВУЗа, берущего взятки с мигрантов за сдачу экзаменов

В Екатеринбурге завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего преподавателя одного из местных ВУЗов. Женщина за вознаграждение помогала мигрантам с сдачей экзаменов по русскому языку и истории. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

По данным следствия, в 2022-2024 годах обвиняемая, согласно трудовому договору с одним из ВУЗов, была ответственна за прием экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. Помимо этого, фигурантка также ранее являлась директором ООО "Юридическое агентство Союз мигрант". В какой-то момент она решила подзаработать за счет своего служебного положения и связалась с другим фигурантом дела - своим знакомым - уроженцем бывшей союзной республики, который пользовался доверием и авторитетом у приезжих иностранцев.

Обвиняемый искал мигрантов, не способных самостоятельно сдать экзамен для получения сертификата и дальнейшего пребывания в РФ. Он брал с них деньги, часть передавал преподавательнице, а та предоставляла иностранцам правильные ответы на тестовые задания, которые следовало заучить для сдачи экзамена по конкретному билету. Таким образом, фигуранты дела организовали незаконное пребывание в России нескольких десятков иностранных граждан.

Бывший преподаватель обвиняется сразу по нескольким статьям:

п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершённая группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения);

ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки);

ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение лично взятки в виде денег, в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

Ее "коллега" по незаконной деятельности:

п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

По итогам расследования уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

"Противоправная деятельность обвиняемых была выявлена и пресечена в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка. Наработанные материалы сыщики направили нашим коллегам из регионального СК России, которые и довели расследование до логического завершения", - добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.