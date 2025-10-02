Россия модернизировала "Искандеры" и "Кинжалы" для обхода комплексов Patriot

Россия смогла таким образом модернизировать ракетные комплексы "Искандер-М" и "Кинжал", что эффективность американских комплексов ПРО Patriot резко снизилась – перехват баллистических ракет украинскими силами ПВО за месяц снизился с 37% до 6%, пишет Financial Times, ссылаясь на источники среди украинских и американских чиновников.

Сообщается, что после модернизации российские ракеты начали маневрировать и менять траекторию на последнем отрезке полета, что позволяет обходить защиту Patriot. А сейчас в арсенале ВСУ только Patriot способны сбивать баллистические ракеты.

Эксперты полагают, что речь идет о модернизации программного обеспечения российских комплексов.