Экс-депутат Мосгордумы Круглов не признал вину в распространении фейков о ВС РФ

Бывшему депутату Мосгордумы от партии "Яблоко" Максиму Круглову предъявили обвинение в распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщили в ГСУ СК по Москве.

Круглов в ходе допроса вину не признал. Следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемого.

Как сообщалось, Круглов в апреле 2022 года публично распространил в телеграм-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины.

В июле военный суд в Москве заочно приговорил экс-ведущую "Вестей" и "России 1" Фариду Курбангалееву* к восьми годам колонии общего режима по делу о фейках про российскую армию. Также к шести годам колонии приговорили журналиста Алексея Барановского**. Подсудимым также запретили на протяжении четырех лет вести блоги в интернете.

*внесена в реестр иноагентов Минюста РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** внесен в реестр иноагентов Минюста РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга