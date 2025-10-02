Частные дома и автомобиль повреждены в Воронежской области при атаке БПЛА

Два частных дома и автомобиль получили повреждения в результате атаки БПЛА в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

В одном домовладении выбиты окна и дверь, в другом - повреждены хозпостройки. Пострадавших нет.

Всего минувшей ночью над Воронежской областью были обнаружены и уничтожены 38 БПЛА.

Накануне поселки в двух районах Ростовской области - Верхнедонском и Шолоховском - были обесточены из-за атаки беспилотников. Из-за падения БПЛА на территории промобъекта в Верхнедонском районе загорелась кровля здания и трава в поле.