Финалисты программы «Победоносец» проходят стажировку в региональных министерствах Астраханской области

Астраханская кадровая программа «Победоносец» инициирована губернатором Игорем Бабушкиным. Её цель – помочь участникам и ветеранам СВО построить карьеру в органах власти, местного самоуправления и государственных компаниях. В октябре стартовал первый этап стажировки финалистов проекта – знакомство с направлениями работы.

Стажировка продлится три месяца. За это время ветераны СВО примут участие в совещаниях и публичных мероприятиях, выполнят практические задачи и пройдут адаптацию в команде своих наставников. Это поможет им подготовиться к последующей работе на управленческих позициях. Наставники уже начали знакомить участников проекта со спецификой работы ведомств. Среди них – заместитель председателя правительства Астраханской области Михаил Богомолов, курирующий деятельность министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области.

Его подшефный стажёр – ветеран СВО, капитан 1 ранга Алиев Эльчин Агамирза оглы. Он окончил Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова, а также Калининградское высшее военно-морское училище. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, в ноябре 2024 года представлен к госнаграде – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами 1-й степени. Женат, воспитывает троих детей.

«О программе «Победоносец» я узнал, когда ещё находился на СВО, и сразу решил подать заявку. Помимо этого проекта есть и другие в стране, но мне понравилось, что это наша, региональная программа. Мне хотелось быть полезным именно там, где я живу. Сфера ЖКХ и строительства многогранная, много задач и я к этому готов. Думаю, что мой боевой опыт может быть полезен на этих направлениях», – считает Эльчин Алиев Агамирза оглы.

«Отрадно, что люди, которые посвятили себя службе в вооружённых силах, теперь вливаются в государственную службу. Они имеют не только управленческий, но и боевой опыт. Уверен, их участие в работе госорганов привнесёт свежие идеи, новый взгляд на актуальные проблемы», – сообщил заместитель председателя правительства Астраханской области Михаил Богомолов.

В октябре все финалисты региональной программы «Победоносец», помимо прохождения индивидуальных стажировок, посетят управление по работе с обращениями граждан администрации губернатора Астраханской области и одно из промышленных предприятий региона. По такому же принципу будет организована работа в ноябре и декабре. В конце каждого месяца участники проекта будут давать обратную связь наставникам об эффективности своей стажировки.