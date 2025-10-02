02 Октября 2025
Армия и ВПК Оренбургская область
Фото: Накануне.RU

Участники программы "Герои Оренбуржья" успешно прошли первый очный модуль обучения

В Оренбургской области завершилось обучение в рамках первого очного модуля обучения финалистов региональной кадровой программы «Герои Оренбуржья». Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор Евгений Солнцев.

Финалисты за одиннадцать дней прошли ознакомление с системой госуправления, стали участниками различных культурных мероприятий. В рамках программы работа ведется не только с самими бойцами, но и членами их семей. Например, в экскурсии по музею Черномырдина, выдающегося управленца, который родился в Оренбуржье, приняли участие финалисты программы и их близкие.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Как отметил Евгений Солнцев, такой опыт помогает участникам программы расширить кругозор, вдохновиться примерами лидеров прошлого.

Губернатор также напомнил, что у каждого бойца теперь есть персональный наставник. Так, министр архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области Мария Стручкова стала наставником для волонтёра СВО – Сергея Киселёва. Министр промышленности и энергетики Алексей Шарыгин – для Степана Купырева, вице-губернатор по социальной политике Лариса Боярская стала наставником финалиста – Артура Аллагулова.

Евгений Солнцев, как уже сообщалось, будет осуществлять наставничество с кадровым военным Александром Виселковым, как только боец вернётся с полей СВО.

Форум "Патриоты Урала" в Верхней Пышме(2024)|Фото: Накануне.RU

Теперь участникам кадровой программы предстоит пройти ещё три очных модуля. В рамках следующего модуля, который стартует 20 ноября, участникам предстоит усвоить знания о структуре экономики, финансовой политике, пройти обучение в управленческих мастерских.

Теги: евгений солнцев, программа герои оренбуржья, модуль обучения, наставники


