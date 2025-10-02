Первые сборы ветеранов спецоперации УрФО проходят в Челябинске

Первые окружные сборы ветеранов СВО стартовали в Челябинске. Для участия в них прибыли ветераны специальной военной операции из всех регионов Уральского федерального округа. Программа сборов насыщенная - круглые столы, мастер-классы по актуальным направлениям социализации, посещение агропредприятий, индивидуальные консультации по вопросам трудоустройства и предпринимательства.

В пленарном заседании «Меры государственной поддержки ветеранов СВО в УрФО» – центральном событии сборов приняли участие полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога в режиме ВКС, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, заместитель председателя комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, Герой России Алексей Романов, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев.

Артем Жога в приветственном слове отметил востребованность работы по поддержке ветеранов спецоперации и высоко оценил площадку сборов как крайне важную для формирования ветеранского сообщества.

«На сборах вы будете обсуждать самые актуальные вопросы по адаптации бойцов, вернувшихся с передовой, повышению их компетенций, получению новых навыков в разных сферах экономики. Желаю плодотворных обсуждений и эффективных решений!» – напутствовал участников Артем Жога.

Ключевыми темами обсуждения пленарки стали вопросы организации комплексной поддержки ветеранов СВО, обмен лучшими региональными практиками, трудоустройство, социальная и медицинская реабилитация, вовлечение ветеранов в развитие сектора АПК и процесс по патриотическому воспитанию молодежи.

«Мы живем в рубежное время, когда нашей стране, как и в годы Великой Отечественной войны, понадобилась защита от врага. Вы встали на защиту Родины, низкий вам поклон за это, мы гордимся вами. Также мы гордимся нашими предприятиями и их сотрудниками, которые увеличили выпуск военной продукции или организовали выпуск такой продукции с нуля, когда была поставлена государством задача. Сегодня такие предприятия куют Победу в тылу», – обратился к участникам окружных сборов Алексей Текслер.

Глава региона напомнил, что на федеральном уровне действует масштабная программа «Время героев», а на Южном Урале по его поручению сформирована кадровая программа для участников СВО «Герои Южного Урала».

«В программе «Герои Южного Урала» участвуют 60 ребят, изначально на участие в программе поступило больше тысячи заявок. Я рассчитываю на то, чтобы ребята после обучения трудоустроились в исполнительные органы. Практически все участники уже определились с направлением обучения», – подчеркнул Алексей Текслер.

Что касается поддержки ветеранов, то на Южном Урале создан целый комплекс инструментов и механизмов. Работает филиал госфонда «Защитники Отечества» в недавно построенном современном здании, создан областной Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО. Готовятся к открытию его филиалы в наиболее крупных городах – Магнитогорске, Миассе, Златоусте.

Идет расширение сети задействованных в реабилитации медучреждений, для которых закупается новое оборудование. В частности, для госпиталя Минобороны в Челябинске. В следующем году планируется строительство Центра адаптивных видов спорта. В муниципалитетах на базе спортобъектов предоставляются возможности занятий спортом для бойцов СВО, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

«Сейчас многие услуги и меры поддержки доступны в цифровом формате. Переходим к тому, чтобы предоставлять их ветеранам СВО в рамках «одного окна» через МФЦ и цифровые сервисы. Нужно обеспечить для ветеранов СВО цифровое равенство при доступе к Госуслугам, и здесь, я считаю, отделения Ассоциации в регионах также могут оказать необходимую помощь исполнительным органам», – добавил Алексей Текслер.

Так, на Южном Урале запущен проект «Навигатор участника СВО», цель которого – максимально проинформировать бойцов и ветеранов обо всех доступных мерах поддержки.

Важной темой окружных сборов стал вопрос трудоустройства ветеранов в мирной жизни. Алексей Текслер сообщил, что в Челябинской области внедрена система наставничества для трудоустроенных ветеранов СВО, предусмотрены специальные субсидии для предприятий.

«Челябинская область активно включилась в качестве пилотного региона в инициативу партии «Единая Россия» – кадровый проект «Земля добра». В ходе реализации проекта происходит переподготовка и трудоустройство демобилизованных участников СВО на предприятиях агропромышленного комплекса», – акцентировал Алексей Текслер.

Особое внимание уделяется развитию фермерства среди ветеранов. На территории региона реализуется проект «Школа фермера». В 2026 году участники СВО, которые являются руководителями хозяйств, и сохранили статус сельхозтоваропроизводителя, могут участвовать в отборе на получение господдержки в рамках предоставления субсидий на возмещение затрат по направлениям деятельности растениеводства и животноводства.

Зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, лидер ОМОО «РССМ» Юлия Оглоблина отметила, что Южный Урал вошел в 29 регионов, где ветераны СВО получают поддержку на свое дело.

«Задача таких сборов в первую очередь — проинформировать, показать успешные практики, познакомить с ведущими сельскохозяйственными предприятиями. У тех, кто не хочет заниматься созданием сельскохозяйственного бизнеса, есть возможность устроиться на имеющиеся вакансии крупных сельскохозяйственных производителей», — пояснила Юлия Оглоблина.

А исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев подчеркнул, что его боевые товарищи на Южном Урале получают поддержку в полной мере.

«Что бросилось в глаза — большое количество участников специальной военной операции, ставших депутатами разных уровней. Это прямое понимание слов президента России Владимира Путина о том, что ветераны СВО являются современной элитой России»,- также отметил Дмитрий Афанасьев.

Напомним, что помимо мер социальной поддержки, Челябинская область продолжает оказывать системную помощь воинским подразделениям на передовой. Закупаются и передаются на фронт тысячи квадрокоптеров, FPV дронов, системы РЭБ, антидроновые ружья, генераторы, спецавтомобили, квадроциклы, радиостанции, тепловизоры, спецавтомобили. Также переданы два мобильных медицинских кабинета на базе автомобиля «Урал». Сотни волонтеров и активистов Челябинской области участвуют в этой работе.

Продолжает Южный Урал и поддержку подшефных территорий, жителей новых регионов России, Белгородской и Курской областей.

Алексей Текслер, выступая перед участниками окружных сборов, также обозначил патриотическое воспитание молодежи и вовлечение ветеранов СВО в образовательную и воспитательную деятельность как одно из важных направлений работы. В регионе, кстати, такая деятельность идет в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с Героями».

В ходе пленарного заседания также состоялось награждение отличившихся участников ветеранского движения общественными наградами Ассоциации ветеранов СВО.