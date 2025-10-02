Первые сборы ветеранов спецоперации УрФО проходят в Челябинске

02 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Армия и ВПК Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Первые сборы ветеранов спецоперации УрФО проходят в Челябинске

Первые окружные сборы ветеранов СВО стартовали в Челябинске. Для участия в них прибыли ветераны специальной военной операции из всех регионов Уральского федерального округа. Программа сборов насыщенная - круглые столы, мастер-классы по актуальным направлениям социализации, посещение агропредприятий, индивидуальные консультации по вопросам трудоустройства и предпринимательства.

В пленарном заседании «Меры государственной поддержки ветеранов СВО в УрФО» – центральном событии сборов приняли участие полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога в режиме ВКС, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, заместитель председателя комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, Герой России Алексей Романов, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Артем Жога в приветственном слове отметил востребованность работы по поддержке ветеранов спецоперации и высоко оценил площадку сборов как крайне важную для формирования ветеранского сообщества.

«На сборах вы будете обсуждать самые актуальные вопросы по адаптации бойцов, вернувшихся с передовой, повышению их компетенций, получению новых навыков в разных сферах экономики. Желаю плодотворных обсуждений и эффективных решений!» – напутствовал участников Артем Жога.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Ключевыми темами обсуждения пленарки стали вопросы организации комплексной поддержки ветеранов СВО, обмен лучшими региональными практиками, трудоустройство, социальная и медицинская реабилитация, вовлечение ветеранов в развитие сектора АПК и процесс по патриотическому воспитанию молодежи.

«Мы живем в рубежное время, когда нашей стране, как и в годы Великой Отечественной войны, понадобилась защита от врага. Вы встали на защиту Родины, низкий вам поклон за это, мы гордимся вами. Также мы гордимся нашими предприятиями и их сотрудниками, которые увеличили выпуск военной продукции или организовали выпуск такой продукции с нуля, когда была поставлена государством задача. Сегодня такие предприятия куют Победу в тылу», – обратился к участникам окружных сборов Алексей Текслер.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Глава региона напомнил, что на федеральном уровне действует масштабная программа «Время героев», а на Южном Урале по его поручению сформирована кадровая программа для участников СВО «Герои Южного Урала».

«В программе «Герои Южного Урала» участвуют 60 ребят, изначально на участие в программе поступило больше тысячи заявок. Я рассчитываю на то, чтобы ребята после обучения трудоустроились в исполнительные органы. Практически все участники уже определились с направлением обучения», – подчеркнул Алексей Текслер.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Что касается поддержки ветеранов, то на Южном Урале создан целый комплекс инструментов и механизмов. Работает филиал госфонда «Защитники Отечества» в недавно построенном современном здании, создан областной Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО. Готовятся к открытию его филиалы в наиболее крупных городах – Магнитогорске, Миассе, Златоусте.

Идет расширение сети задействованных в реабилитации медучреждений, для которых закупается новое оборудование. В частности, для госпиталя Минобороны в Челябинске. В следующем году планируется строительство Центра адаптивных видов спорта. В муниципалитетах на базе спортобъектов предоставляются возможности занятий спортом для бойцов СВО, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«Сейчас многие услуги и меры поддержки доступны в цифровом формате. Переходим к тому, чтобы предоставлять их ветеранам СВО в рамках «одного окна» через МФЦ и цифровые сервисы. Нужно обеспечить для ветеранов СВО цифровое равенство при доступе к Госуслугам, и здесь, я считаю, отделения Ассоциации в регионах также могут оказать необходимую помощь исполнительным органам», – добавил Алексей Текслер.

Так, на Южном Урале запущен проект «Навигатор участника СВО», цель которого – максимально проинформировать бойцов и ветеранов обо всех доступных мерах поддержки.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Важной темой окружных сборов стал вопрос трудоустройства ветеранов в мирной жизни. Алексей Текслер сообщил, что в Челябинской области внедрена система наставничества для трудоустроенных ветеранов СВО, предусмотрены специальные субсидии для предприятий.

«Челябинская область активно включилась в качестве пилотного региона в инициативу партии «Единая Россия» – кадровый проект «Земля добра». В ходе реализации проекта происходит переподготовка и трудоустройство демобилизованных участников СВО на предприятиях агропромышленного комплекса», – акцентировал Алексей Текслер.

Особое внимание уделяется развитию фермерства среди ветеранов. На территории региона реализуется проект «Школа фермера». В 2026 году участники СВО, которые являются руководителями хозяйств, и сохранили статус сельхозтоваропроизводителя, могут участвовать в отборе на получение господдержки в рамках предоставления субсидий на возмещение затрат по направлениям деятельности растениеводства и животноводства.

Зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, лидер ОМОО «РССМ» Юлия Оглоблина отметила, что Южный Урал вошел в 29 регионов, где ветераны СВО получают поддержку на свое дело.

«Задача таких сборов в первую очередь — проинформировать, показать успешные практики, познакомить с ведущими сельскохозяйственными предприятиями. У тех, кто не хочет заниматься созданием сельскохозяйственного бизнеса, есть возможность устроиться на имеющиеся вакансии крупных сельскохозяйственных производителей», — пояснила Юлия Оглоблина.

А исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев подчеркнул, что его боевые товарищи на Южном Урале получают поддержку в полной мере.

«Что бросилось в глаза — большое количество участников специальной военной операции, ставших депутатами разных уровней. Это прямое понимание слов президента России Владимира Путина о том, что ветераны СВО являются современной элитой России»,- также отметил Дмитрий Афанасьев.

Напомним, что помимо мер социальной поддержки, Челябинская область продолжает оказывать системную помощь воинским подразделениям на передовой. Закупаются и передаются на фронт тысячи квадрокоптеров, FPV дронов, системы РЭБ, антидроновые ружья, генераторы, спецавтомобили, квадроциклы, радиостанции, тепловизоры, спецавтомобили. Также переданы два мобильных медицинских кабинета на базе автомобиля «Урал». Сотни волонтеров и активистов Челябинской области участвуют в этой работе.

Продолжает Южный Урал и поддержку подшефных территорий, жителей новых регионов России, Белгородской и Курской областей.

Алексей Текслер, выступая перед участниками окружных сборов, также обозначил патриотическое воспитание молодежи и вовлечение ветеранов СВО в образовательную и воспитательную деятельность как одно из важных направлений работы. В регионе, кстати, такая деятельность идет в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с Героями».

В ходе пленарного заседания также состоялось награждение отличившихся участников ветеранского движения общественными наградами Ассоциации ветеранов СВО.

Теги: алексей текслер, сборы ветеранов сво, артем жога, трудоустройство, меры поддержки


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети