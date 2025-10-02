Израиль остановил "Флотилию свободы" во главе с Гретой Тунберг на подходе к сектору Газа

Израиль остановил очередную "Флотилию свободы", которая с гуманитарным грузом направлялась по Средиземному морю в Газу. Задержаны по меньшей мере 15 судов, среди задержанных волонтеров – шведская экоактивистка Грета Тунберг. При этом еще три десятка катеров пока продолжают движение в сторону заблокированного Израилем сектора Газа.

Суда были задержаны примерно в 70 морских милях (130 км) от берега сектора Газа.

Активисты в соцсетях заявили, что одно судно было "преднамеренно протаранено", два других обстреляны из водометов. При задержании никто не пострадал.

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что задержанные были направлены в израильский порт.

"Грета и ее друзья в безопасности и здоровы", — сообщило министерство в соцстеях, имея в виду Тунберг, которая сидит на полу в окружении военнослужащих на видео, сопровождающем публикацию.

В составе флотилии более 500 участников из десятков стран, цель их – доставить в заблокированный сектор Газа продовольствие, воду и лекарства для мирных жителей. 31 августа флотилия отплыла из Барселоны, по ходу продвижения на восток к ней присоединялись новые участники.

Тунберг в июне этого года была депортирована из Израиля – тогда она в составе другой флотилии также пыталась прорвать блокаду и доставить гуманитарную помощь в сектор Газа.