02 Октября 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Телефонные мошенники стали чаще атаковать россиянок

Телефонные злоумышленники в текущем году стали чаще атаковать россиянок.

Доля мошеннических звонков, по данным экспертов, выросла с 43% до 48,5%. Аферисты пользуются тем, что современные женщины, с одной стороны, зачастую финансово самостоятельны и сами распоряжаются собственными доходами, а с другой — более эмпатичны, а потому чаще верят в "легенды" для обмана.

Если мужчин в свои схемы злоумышленники чаще вовлекают через "финансовые" схемы ("блокировка счета", "инвестиции"), то на женщин они воздействуют через эмоции: сочувствие, чувство вины и заботу.

Кроме того, за последний год поменялся и возрастной профиль потенциальных жертв. В прошлом году самой уязвимой группой были люди в возрасте 35–44 года, а в 2025 году фокус мошенников сместился на возрастную категорию 45–54 года. По словам аналитиков, пенсионеры по-прежнему остаются второй по величине группой риска — на них приходится 18% атак, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что мошенники склоняют россиян к обратным звонкам.

Теги: мошенники, россияне


