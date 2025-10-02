Больше половины пенсионеров в РФ не пользуются интернетом и мессенджерами из-за боязни "нажать не на ту кнопку"

Больше половины российских пенсионеров не пользуются интернетом и мессенджерами, так как "боятся нажать не на ту кнопку".

Об этом сообщили эксперты цифрового сервиса "ИнтерПенсионер". 54% пожилых людей не пользуются интернетом, а более 70% не пользуются мессенджерами для общения с близкими. Пожилые люди боятся совершить ошибку, например, нажать не на ту кнопку, и пострадать от действий мошенников. Каждый третий пенсионер страдает от одиночества, усугубленного технологической изоляцией.

62% участников исследования старше 60 лет признались, что помимо звонков они пользуются только минимальным количеством базовых приложений. Меньше 10% пенсионеров пользуются нейросетями, только каждый седьмой делает онлайн-покупки, а аккаунт в соцсетях имеют 38% пенсионеров. Многие пожилые не понимают терминов вроде "аккаунт" или "интерфейс", сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".