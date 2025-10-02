Небензя заявил, что РФ найдет чем ответить в случае поставок Украине ракет Tomahawk

Москва найдет ответ в случае, если американская администрация примет решение поставлять Киеву крылатые ракеты Tomahawk.

"Я уверен, что в случае необходимости мы найдем ответ на этот шаг, если это произойдет", - сообщил на пресс-конференции постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Общение с журналистами прошло по случаю перехода к РФ в октябре председательства в Совете Безопасности ООН.

Ранее стало известно, что Украина не сможет воспользоваться американскими ракетами Tomahawk.