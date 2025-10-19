Трамп: Я не собираюсь уничтожать Китай

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не собирается "уничтожать Китай".

Таким выражением он прокомментировал действия США по усилению давления на КНР в торговой сфере.

"Я не собираюсь уничтожать Китай", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Как пишет РИА Новости, президент США также подтвердил встречу с лидером Китая Си Цзиньпином через две недели. Он уточнил, что по ее итогам будет видно дальнейшее развитие торговых отношений двух стран.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин потребует от Трампа официального отказа от независимости Тайваня.